وقالت اللجنة الأولمبية في المذكرة: "نطالب هيئة المحكمة الموقرة بأن تأمر بتصحيح صحيفة الدعوى بمحو العبارات الخارجة والمخالفة للآداب والنظام العام والمستندات المزورة المُدمجة في صحيفتها لبطلان صحيفتها بطلاناً مُطلقاً من النظام العام".

وأودعت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام أبو حطب، المذكرة في الجلسة التي خصصتها الدائرة الثانية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، لنظر الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك ضد قرار اللجنة بوقفه.

وطالب منصور، الذي حضر جلسة اليوم بين أنصاره، هيئة المحكمة، بإصدار حكمها اليوم في الطعن المقام منه، نظرا لحساسية الموقف، وأن فريق نادي الزمالك لديه مباراة مهمة الليلة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن اللجنة الأولمبية ليس من حقها معاقبة رؤساء الأندية، كما أنه يملك حصانة باعتباره عضوا في البرلمان المصري، حسب وصفه.

ونشبت مشادة بين منصور، ومحمد إصلاح محامي اللجنة الأولمبية، وحاول أنصار منصور التعدي على المحامي، خاصة بعد مرافعته واتهامه منصور بتقديم مستندات مزورة في صحيفة الطعن المقامة منه، وأيضا تضمنها عبارات مخلة للآداب وتخالف القانون وتسيء لهيئة المحكمة.

واضطر حرس المحكمة لإخراج محامي اللجنة الأولمبية من باب آخر بعيدا عن أنصار منصور.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الأول من نوفمبر المقبل، حيث تضمنت طلبات اللجنة الأولمبية التأجيل من أجل تصحيح الدعوى وحذف العبارات المسيئة والمستندات المزورة.

وظهر منصور عقب الجلسة غاضبا، مؤكدا أن ما حدث سيضر بمصلحة نادي الزمالك قائلا: "ربنا يستر على الزمالك في مباراة النهاردة".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت وقف منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه مصري، داعية الجمعية العمومية لنادي الزمالك للانعقاد لانتخاب رئيس جديد للنادي، نظرا لتحقيق اللجنة في عدة شكاوى ضده من أندية واتحادات وشخصيات رياضية تتهمه بالخروج على القيم والأعراف.

وبناء على ذلك، تقدم منصور بطعن أمام مجلس الدولة ضد كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مطالبا بإلغاء قرار وقفه.

وتضمنت المذكرة التي تقدم بها محامي اللجنة الأولمبية إلى هيئة المحكمة اليوم، ورفضت تسليمها لمنصور في الجلسة، أن رئيس نادي الزمالك "ملأ صحيفة الدعوى المقامة منه سباُ وقذفاً صريحاً موجهاً إلى رئيس اللجنة الأولمبية المطعون ضده الرابع (بشخصه) و(بصفته) ووقائع كاذبة ومختلقة ومستندات مزورة".

المذكرة التي ينفرد موقع سكاي نيوز عربية بنشرها تقول إن القانون ينص على أن "تكون عبارات صوغ الدعاوى والمذكرات والمرافعات بعبارات وألفاظ تعف عن اللاذعات الجارحة أو القول الفاحش احتراما للهيئات القضائية وتوقيرا لها وصونا لشرف الناس وكرامتهم وسمعتهم".

وترددت عقب الجلسة أنباء عن تقدم منصور باستقالته، لكنه سارع إلى نفي ذلك عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، مؤكدا أن هذه شائعات "كاذبة وممنهجة".