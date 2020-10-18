وتعرض الوداد المغربي للخسارة أمام الأهلي المصري 2-0 في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وبعد المباراة، تحدث غاموندي، حيث برر الهزيمة التي تعرض لها الوداد الرياضي، كما أكد أن الأمل لا يزال قائمًا في التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال: "بصراحة خيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة، وهي نتيجة للضغط الكبير من المباريات قبل نصف النهائي، واعتمدت على 2 أو 3 لاعبين في التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي مرغما".

وأضاف "ارتكبنا خطأ قاتل مبكرًا أسفر عن الهدف الأول، ولم نسجل من ركلة جزاء، واللاعبون مروا بفترة صعبة خلال اللقاء".

وتابع: "لم نلعب بالطريقة المعهودة، الإرهاق والتوتر الذهني والإصابات أثروا علينا كثيرًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وشدد غاموندي أن فريقه لن يستسلم في مباراة الإياب التي تقام على استاد القاهرة الدولي، حيث أكد "لن نستلم في مباراة الإياب، وسنخوض مباراة الإياب في القاهرة بكل ما أوتينا من قوة، فرطنا في المباراة على أرضنا ولدينا أمل في العودة في القاهرة، ونريد إرسال رسالة بأننا ناد لا يستسلم إطلاقا".

وعن إشراك يحيى جبران في قلب الدفاع بدلًا من وسط الملعب، والذي كان سببًا في هدفي الأهلي، قال مدرب الوداد: "جازفت بإشراك جبران في قلب الدفاع، ولم يكن لدي أي خيار، هو لاعب وسط، ولكن اضطررت لإشراكه في قلب الدفاع، لأنه لم يكن لدي أي خيار آخر، ولسوء الحظ لم تسر الأمور معه على ما يرام، وللأسف الامر كان صعبًا ولم يكن لدي أي خيار آخر".

وقال "لا يمكن أن ننسى الفترة الماراثونية في الدوري المغربي، والضغط الذهني الذي تعرضها له في البطولة".