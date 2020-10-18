وجاءت تصريحات كلوب بعد مباراة فريقه أمام إيفرتون، السبت، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وأحرز فيها صلاح الهدف الثاني للفريق وهدفه رقم 100 مع ليفربول.

وكان حكم المباراة استند إلى تنقية حكم الفيديو المساعد "الفار" لإلغاء هدف ثالث لليفربول أحرزه قائد الفريق جوردان هندرسون في الدقائق الأخيرة للمباراة بداعي التسلل.

وبدا في تعليق كلوب الغضب إزاء إلغاء الهدف حتى عند التعقيب على وصول صلاح إلى الهدف رقم 100 مع الفريق، فقال "آمل أن تجدوا شيئا في مفكراتكم لعدد المرات التي قلت فيها كم هو رائع مو (صلاح)، إنه وكافة هؤلاء الشباب رائعون. الهدف كان رائعا. ولكنني ليس لدي المزاج للحديث عن ذلك الآن. نعم كان هدفا رائعا وعدد الأهداف التي أحرزها صلاح أمر لا يصدق. إنه أمر جنوني. ولكن حتى صلاح لن يرغب في الحديث عن ذلك الآن".

وشهدت المباراة أيضا تعرض صخرة دفاع ليفربول، فيرجيل فان دايك، لإصابة بالغة بعد تدخل عنيف من حارس إيفرتون الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد.

وشنت جماهير ليفربول حملة عنيفة من الانتقادات والهجوم على حكم المباراة، بعد الكرة المشتركة بين بيكفورد وفان دايك، مؤكدين أن الحكم كان يجب أن يشهر فوراً البطاقة الحمراء في وجه الحارس المتهور، الذي ربما كان من الممكن أن يقضي عبر هذا التدخل على مستقبل المدافع الهولندي لفترة طويلة.

وينتظر أن يخضع فان دايك لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لتشخيص طبيعة إصابته والفترة التي سيبتعد خلالها عن مباريات فريق ليفربول.