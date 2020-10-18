وقدم الفريق المصري واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، واستغل خبرته الإفريقية الطويلة علما أنه أكثر فرق القارة تتويجا بهذه البطولة (8 مرات).

وباغت الأهلي أصحاب الملعب مبكرا، حيث خطف صانع ألعابه محمد مجدي (أفشة) الكرة وسدد بنجاح في مرمى حارس الوداد أحمد رضا تكناوتي في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 39، تألق حارس الأهلي محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء سددها بديع أوك، لترتد إلى زميله إسماعيل الحداد الذي سدد مجددا لكن الشناوي أمسك بالكرة.

وعزز الفريق المصري تقدمه في الدقيقة 62 عبر مدافعه التونسي علي معلول، الذي سدد ركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ويلتقي الفريقان في لقاء العودة، الجمعة، على ملعب القاهرة، فيما يلاقي المتأهل منهما الزمالك المصري أو الرجاء البيضاوي المغربي، طرفي نصف النهائي الآخر.