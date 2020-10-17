ووصلت القيمة السوقية للنجم الفرنسي إلى 180 مليون يورو، وفقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، بعدما كانت قيمته في حدود 200 مليون يورو.

ويواصل مبابي ضغطه على سان جرمان، في ظل انتهاء عقده مع النادي في يونيو 2022، وسط رغبة الفرنسيين في التجديد له بأي ثمن، واقترحوا عرضا بقيمة 150 مليون يورو سنويا لمدة 5 مواسم، ولكن المهاجم الفرنسي ما زال يراوغ، الأمر الذي يمنح النادي الملكي الأمل في التعاقد معه.

وسيكون الصيف القادم حاسما في مسيرة مبابي، حيث سيجد النادي الفرنسي نفسه أمام خيارين، فإما بيعه أو تجديد عقده، وفي حالة الفشل في الخيار الثاني، سيكون رحيله بالمجان في 2022.

وأشارت "آس" إلى أن قيمة مبابي السوقية الحالية تشير لأمرين، الأول قيام النادي بدفع قيمة أقل من ثمنه في السوق لا سيما أن اللاعب سيكون في موسمه الأخير ويمكن التعاقد معه بالمجان في خلال سنة، ومن هنا، يمكن أن يتراوح سعره بين 130 أو 150 مليون يورو.

وستكون موافقة سان جرمان على بيع أيقونته بسعر قليل من قيمته الحالية في سوق الانتقالات أمرا صعبا، لهذا تبدو فكرة تفاوض النادي الفرنسي على سعر أقل من 180 مليون يورو مستبعدة، وإذا قرروا رحيله، سيحتاجون لجعله أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ومن جهة أخرى، سيكون للحالة المادية للنادي الملكي كلمة الفصل في صفقة مبابي، لا سيما أن ريال مدريد يدرك إمكانية تسهيل الأمر وجعله في المتناول، في ظل عدم دفع أي يورو في أخر سوق انتقالات، ولكن موقفهم المادي في الصيف المقبل سيعتمد على تطور أحداث وباء كورونا.