وقال إبراهيم في مداخلة على قناة "الزمالك": "لاحظت ارتفاع الروح المعنوية لجميع لاعبي الزمالك ‏قبل مواجهة الرجاء، والأمور جميعها على ما يرام".‏

وأضاف: "تم إجراء تحليل لفرجاني ساسي وعزل اللاعب بغرفة داخل الفندق"، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وبحسب السفير المصري، فقد اكتشف الوداد إصابتين بكورونا قبل مواجهة الأهلي السبت بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعودان للاعب وإداري بالنادي.

ويدخل الأهلي مواجهة الوداد، وهو يعاني من نقص في عدد من نجومه المقيدين في القائمة الإفريقية وعلى رأسهم محمود متولي ورامي ربيعة، في الوقت الذي ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لمعاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يستعيد "الفريق الأحمر" جهود الحارس الأساسي محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف.