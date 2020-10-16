وينتهي عقد بوغبا الفعلي في ختام الموسم الحالي، وقد تم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد وهو الأمر الذي لم يخفيه باعترافه بأنه سيكون "حلماً" للعب مع النادي الملكي.

لكن، وفقاً لتقارير صحافية الجمعة، تحرك مان يونايتد لتأمين خدمات بوغبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الاستفادة من بند التمديد.

ولم يعلن مانشستر رسمياً عن الصفقة، لكن سولسكاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي الجمعة قائلا "بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدرب "الشياطين الحمر" قوله "لذا، في العامين المقبلين أنا متأكد من أننا سنحصل على أفضل ما فيه".

وعاد بوغبا إلى مانشستر قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية وقتها عام 2016، لكن الإصابات المتكررة وتراجع مستواه كانا سمتين معظم فترته الثانية في الدوري الممتاز بعد الأولى في بدايته بين 2010 و2012.

وخاض بوغبا 22 مباراة فقط في الموسم الماضي بعدما عانى من إصابة في الكاحل وكان في حالة سيئة، فيما بدأ يونايتد الموسم الجديد بهزيمتين في أول ثلاث مباريات له في الدوري.