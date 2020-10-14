وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن وست هام عاقب مشجعه بحظره لمدة 3 سنوات، بجانب تغريمه ماليًا 400 جنيه إسترلينى بجانب دفع رسوم إضافية وتكاليف قدرها 215 جنيها إسترلينيا.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2019، وتحديدا عندما حل ليفربول ضيفا على نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليغ وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1.

وبحسب مقطع الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فخلال تسديد صلاح لأحد الركلات الركنية أطلق مشجع لوست هام يونايتد بعض الهتافات العنصرية ضد "مو" لكونه مسلما.

وفتح وست هام تحقيقا عقب الواقعة، كما انتقد المتحدث الرسمي للنادي الإنجليزي الواقعة وقال: "في وست هام يونايتد ، نتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

واعترف ثوموود (48 عاما) بالواقعة التي ارتكبها ضد مهاجم ليفربول.

يذكر أن صلاح ليس اللاعب الأول الذي يتعرض لمثل تلك الهتافات في ملاعب إنجلترا فقد تعرض منافسه رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي لتلك الهتافات العنصرية خلال مباراة فريقه أمام تشلسي.

كما تم اتخاذ إجراء قانوني ضد مشجع توتنهام الذي ألقى "قشرة الموز" على اللاعب الغابوني بيير-أميريك أوباميانغ نجم أرسنال وتم منعه من حضور المباريات مدى الحياة.