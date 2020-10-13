وقال فيرمينو في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا معجب جدا بصلاح، أحب الطريقة التي يلعب بها".

وأضاف "صلاح يسجل الكثير من الأهداف، من الصعب على المرء تصديق ما يقوم به من عمل دؤوب وجهد حثيث".

وتابع: "أنا محظوظ للغاية باللعب إلى جانبه وكذلك إلى جانب الرائع الآخر ساديو ماني".

يذكر أن صلاح وفيرمينو يتألقان بجوار ساديو ماني في قيادة هجوم ليفربول منذ 3 سنوات، ما ساهم في إعادة "الريدز" لمنصات التتويج.

وصلاح متألق بقوة منذ بداية موسمه الجديد، إذ سجل 5 أهداف في الجولات الـ4 الأولى بالدوري الإنجليزي، الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب، كما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.