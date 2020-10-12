ومنحت المكافأة لأوزيل بعد فشل "المدفعجية" في تأمين عقد انتقال له في "الميركاتو الصيفي" رغم عدم وجود مكان له في استراتيجية المدرب ميكل أرتيتا، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولم يلعب أوزيل أي مباراة لأرسنال منذ عدة أشهر، إلا أن النادي الإنجليزي منح الألماني 8 ملايين إسترليني تحت بند "مكافأة ولاء"، في سبتمبر، وفق ما ذكر موقع "ذا أثلتيك" الرياضي.

وكان أوزيل قد انضم لصفوف النادي اللندني في عام 2013 قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 42.5 مليون إسترليني.

ووقّع في يناير 2018، عقدا جديدا يبقى بموجبه مع أرسنال حتى صيف 2021، ليكون صاحب أعلى دخل في النادي بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وخاض أوزيل كل المباريات العشر الأولى لأرسنال عقب تولي أرتيتا مهامه في ديسمبر، لكن لاعب وسط أرسنال السابق أبعده عن المباريات الـ13 التالية وعزا ذلك "لأسباب كروية".

ووافق أرتيتا، والعديد من لاعبي أرسنال، على تقليص رواتبهم بنسبة 12.5 في المئة بأبريل، نتيجة التداعيات المالية لفيروس كورونا المستجد، لكن أوزيل لم يصوّت على هذا التقليص، الأمر الذي جعله يقول في إحدى تصريحاته الصحفية إنه يعتقد أن "هذا القرار ربما أضعف فرص نزولي على المستطيل الأخضر".

ويخشى أوزيل أن تكون هناك أجندة لمواجهته تصعّب عليه فترته المتبقية في شمال لندن، رغم تأكيد بقائه في النادي حتى اليوم الأخير من عقده.