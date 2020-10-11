وقال النادي الإيطالي في بيان "جاءت نتيجة فحص أشلي يونغ إيجابية لفيروس كوفيد-19 بعد الفحوصات التي أجريت (السبت) في أبيانو جنتيلي".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميلانو "اللاعب الإنجليزي موجود في الحجر الصحي في المنزل".

وانضم لاعب واتفورد وأستون فيلا السابق إلى إنتر ميلانو قادما من مانشستر يونايتد في يناير الماضي.

وبات يونغ (35 عاما) سادس لاعب يصاب بفيروس كورونا في النادي بعد البلجيكي رادجا ناينغولان وروبرتو غاليارديني والسلوفاكي ميلان سكرينيار وأليساندرو باستوني وحارس المرمى الروماني يونوت رادو.