وتأهل رفائيل نادال إلى النهائي بعد أن فاز في الدور نصف النهائي على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، الجمعة، بسهولة بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-3 و6-3 و7-6.

وهذه هي المرة 13 التي يبلغ فيها اللاعب الإسباني نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وهذه المرة دون أن يخسر أي مجموعة في جميع المباريات التي خاضها في مشوار البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، يهيمن نادال على رولان غاروس حيث حقق الماتادور الإسباني 99 فوزا مقابل هزيمتين منذ تتويجه في مشاركته الأولى في العام 2005.

وبهذا أصبح نادال على مسافة انتصار واحد من معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى والبالغ 20 لقبا والمسجل باسم السويسري روجيه فيدرر.

أما نوفاك جوكوفيتش، فقد وصل إلى النهائي بفوزه الصعب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الخامس بثلاث مجموعات لمجموعتين وبواقع 6-3 و6-3 و5-7 و4-6 و6-1.

وإذا حقق نادال الفوز يوم الأحد في النهائي على جوكوفيتش المصنف الأول عالميا فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيعادل رقم روجر فيدرر القياسي بالحصول على 20 لقبا في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

يشار إلى أن جوكوفيتش يتفوق على نادال بـ29 فوزا مقابل 26 هزيمة، مع العلم أنه سبق له أن فاز بـ17 لقبا من ألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى، مقابل 19 لنادال.