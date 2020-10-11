وتأجلت مباراة كولومبوس كرو أمام أورلاندو سيتي بعد وجود حالتين إيجابيتين بكوفيد-19 بين العاملين في كولومبوس كرو.

كما قررت الرابطة تأجيل مباراة دالاس أمام مينيسوتا يونايتد بعد تأكد وجود حالتين إيجابيتين بكوفيد-19 بين لاعبي مينيسوتا.

وقالت الرابطة في بيان مساء السبت: "تقرر تأجيل المباراتين لضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والعاملين والسماح بإجراء المزيد من الفحوص وتقييم الموقف قبل السفر والتنافس".

وأضافت: "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراتين في وقت لاحق"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت الرابطة قررت يوم الجمعة تأجيل مباراة كولورادو رابيدز أمام لوس أنجلوس غالاكسي بعد وجود حالة إيجابية بين فريق رابيدز، علما أن هذه رابع مباراة تتأجل لرابيدز بعد سلسلة من الإصابات في صفوفه.

وسبق أن تسببت الإصابات بالفيروس في تأجيل ثلاث مباريات لرابيدز أمام سبورتنغ كانساس سيتي وبورتلاند تيمبرز ولوس أنجلوس إف.سي.