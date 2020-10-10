وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة "مان سيتي" ستحاول مجددا التعاقد مع ميسي بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، أي الصيف المقبل.

وقال عمر بيرادا، رئيس عمليات مانشستر سيتي، إن النادي لديه "القدرة الاقتصادية" لإبرام صفقة كبيرة مع نجم بحجم ليونيل ميسي.

ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن بيرادا قوله إن ميسي "أفضل لاعب في العالم، إنه أفضل لاعب في جيله. أعتقد أن أي فريق في العالم يود استكشاف إمكانية انضمامه إلى فريقه".

وتابع: "ربما يكون استثناءً للاستثمارات المحتملة التي سنجريها.. علينا أن نكون مستعدين، لأنه يمكن أن تكون هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث".

وأضاف "لكن في نفس الوقت، أعتقد أن لدينا القوة المالية والقدرة الاقتصادية للقيام بهذا الاستثمار عند الحاجة".

يشار إلى أن علاقة ميسي بمسؤولي البارسا توترت في الأشهر الأخيرة، إذ وصل الأمر لطلب مغادرته قلعة الكامب نو.