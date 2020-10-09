وبعد أن سجل 198 هدفا في صفوف الفريق الكاتالوني الذي انتقل إليه صيف عام 2014، مما جعل منه ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، عرف سواريز من خلال الصحف الإسبانية بأنه لم يعد ضمن مخططات المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان قبل أن يتحدث لدقائق وجيزة هاتفيا مع الأخير.

وقال سواريز بعد تسجيله أحد هدفي منتخب بلاده في مرمى تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 "الطريقة التي تمت فيها الأمور من خلال الشعور بطردك هي أكثر ما يؤذيني. كانت تلك الأيام صعبة للغاية. لقد بكيت جراء كل ما حصل لي".

وانتقد ليونيل ميسي قرار ناديه بالاستغناء عن خدمات سواريز مشيرا إلى انه لم يعد "شيء يفاجئه من الآن وصاعدا"، نظرا للتخبط الذي تعيشه إدارة النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.

وعلق سواريز على مساندة ميسي له "الطريقة التي تصرف فيها النادي تجاهي لم تكن جيدة وقد أزعجت ميسي أيضا".

وأضاف "هو يدرك كم كانت صعبة تلك الفترة التي أمضيناها سويا. لم أفاجأ لمساندته لي لأنني أعرفه جيدا. أدرك تماما الوجع الذي شعر به".

وختم "بعض الأمور لا يدركها كثير من الناس، لكن الذهاب إلى برشلونة والطلب منك أن تتدرب منفردا لأنك لن تخوض مباراة الفريق الأول ليس بالأمر السهل. لقد رأت زوجتي كم كنت حزينا ومشمئزا. كل ما كنت أريد أن أضحك وأن أكون سعيدا على أرضية الملعب مجددا ولم يكن يراودني أي شك عندما سنحت لي الفرصة للانضمام إلى أتلتيكو مدريد".

ونجح سواريز في تسجيل هدفين في مباراته الرسمية الأولى مع أتلتيكو وساهم في صناعة أحد الأهداف الأخرى.