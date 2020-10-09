وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن ليفربول قد يتخذ قراره بدخول المفاوضات الخاصة بضم أوباميكانو، والتي يتصدرها مواطنه مانشستر يونايتد الذي يبدي رغبة قوية في الحصول على خدمات اللاعب، بعدما نجح في التأهل للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونز ليغ"، واحتمالية منافسته في العديد من المسابقات.

ويتطلع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إلى التعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع في الصيف المقبل، حيث استقبلت شباك الريدز 11 هدفا خلال مبارياته الأربعة الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" هذا الموسم، وهو رقم غير مسبوق، علما بأن ويست بروميتش الإنجليزي هو النادي الوحيد الذي يفوق ليفربول في عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه.

ونجح ليفربول في التعاقد مع اليوناني الدولي كوستاس تسيميكاس نجم نادي أولمبياكوس اليوناني، والبرتغالي دييغو جوتا، والإسباني الدولي تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في 5 أكتوبر الجاري.

كما باع ليفربول كلا من ريان برويستر إلى نادي شيفيلد يونايتد نظير ما قيمته 18 مليون جينه إسترليني، كما باع أيضا ماركو غروغيتش إلى بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويتضمن عقد أوباميكانو، وفقا لتقارير للصحفية الألمانية، مع آر بي لايبزيغ شرطا جزائيا بقيمة 36.5 مليون جنيه إسترليني، والذي سيتم تفعيله الصيف المقبل، ما يعني أن كل الأندية الكبرة ستطارد صخرة دفاع منتخب "الديوك".