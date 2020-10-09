وخسر يونايتد 6-1 أمام توتنهام هوتسبير اللندني في الدوري الإنجليزي، الأحد الماضي، في تكرار لأسوأ هزيمة له في حقبة الدوري الممتاز بعد خسارته بنفس النتيجة أمام جاره مانشستر سيتي في 2011.

وحصل فريق سولسكاير، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي على 3 نقاط فقط من 3 مباريات خاضها في الموسم الحالي ويحتل المركز 16 بين فرق البطولة العشرين.

وقال كين، الذي توج بلقب الدوري الممتاز 7 مرات مع يونايتد ما بين عامي 1993 و2005 لشبكة أي.تي.في: "أداؤهم أمام توتنهام كان مخجلا.. الكل يواجه أياما سيئة في كرة القدم. بعض اللاعبون كان أداؤهم مخجلا تحت شعار يونايتد".

وأضاف كين الذي يعمل محللا تلفزيونيا حاليا "هؤلاء اللاعبون المخادعون وهم كثر سيكلفون أولي وظيفته. هؤلاء اللاعبون قضوا على المدرب السابق جوزيه مورينيو وسيفعلون الشيء نفسه بأولي".

وبعد الهزيمة الكبيرة أمام توتنهام تحرك يونايتد سريعا لتعزيز صفوفه وتعاقد مع لاعب أوروغواي الشهير إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر ومع المدافع البرازيلي أليكس تيليس ومع الجناح الشاب فاكوندو بليستري القادم من أوروغواي في أخر يوم من فترة الانتقالات الحالية.

وسيلتقي يونايتد مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز التاسع في 17 أكتوبر الجاري عندما تعود عجلة مباريات البطولة المحلية للدوران من جديد بعد انتهاء العطلة الدولية.