ونشر النادي الكتالوني، مساء الخميس، مقطع فيديو على صفحته الرسمية عبر "تويتر" لتقديم جميع اللاعبين، لكن الأمر المفاجئ أن النادي لم يضع صورة "البرغوث" الأرجنتيني على غلاف الفيديو، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن اختفاء أهم لاعب في البلوغرانا.

ويظهر في غلاف المقطع كل من أنسو فاتي وأنطوان غريزمان وجيرارد بيكيه وتير شتيغن، في ظل غياب ميسي رغم تصدره أغلفة البارسا في كل المناسبات والإعلانات الخاصة بالنادي الكتالوني.

وليونيل ميسي، هو قائد البارسا، رفقة 3 آخرين، وهم بيكيه، الذي ظهر في الغلاف الخارجي وسيرغي بوسكيتس وسيرغي روبيرتو.

ومن أبرز الأمور التي لفتت انتباه مشجعي البلوغرانا، أيضًا تتعلق بالنجم الأرجنتيني ميسي، حيث ظهر جميع اللاعبين في حالة من المرح والضحك أثناء تغير قميص برشلونة للنسخة الجديدة، أو حمل أشياء مثلما فعل سيرغينو ديست، رفع علم بلاده، بينما ميسي لم يظهر سوى ثوان قليلة، وظهر بدون أي تفاعل مع المقطع.

ونظرا لكونه أهم لاعب في تاريخ برشلونة، تساءل عشاق البارسا عن السبب الرئيسي وراء ظهور ميسي بهذا الشكل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ما حدث ربما يرجع لأسباب إعلانية، لا سيما أن ميسي لديه عقد مع شركة أديداس، والراعي الرسمي للنادي الكتالوني هو نايكي، رغم ظهوره في سبتمبر الماضي في الغلاف الدعائي لقميص الفريق الأول.

وأضافت أن ميسي ربما لم يشارك في تسجيل هذا المقطع الدعائي، كونه لا تربطه علاقة جيدة بمسؤولي البارسا في الأشهر الأخيرة، ووصل الأمر لطلب مغادرته قلعة الكامب نو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى الإعلان يحتمل أن يكون تم تصويره خلال اليومين الماضيين، في الفترة التي يغيب فيها ميسي للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022، لكن الأمر لم يحدث مع اللاعبين الدوليين الباقين المستدعين لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، ما فتح الباب لأسئلة لا تنتهي.

وأوضحت أن الفيديو أظهر بوضوح اختلاف شكل ميسي ذي اللحية الطويلة بعد أن حلقها قريبا، وبدا كما لو كان محرر الفيديو قد قام بتكبير الصورة على وجهه فقط كي لا يُرى أنه ليس مشمولًا بالحملة الدعائية للموسم الجديد، لأن ميسي يستحيل أن يكون قد صور هذا الإعلان بقميص برشلونة الجديد.

يذكر أن ليونيل ميسي، حاول الخروج من برشلونة في هذا الصيف، بعدما أرسل بورو فاكس إلى إدارة جوسيب ماريا بارتوميو يطلب تنفيذ أحد بنود عقده للرحيل بالمجان عن البارسا.

وبعد أيام عصيبة وارتباط اسمه بالرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي رفقة مدربه السابق، بيب غوارديولا، خرج ميسي في مقابلة صحيفة ليؤكد استمراره في صفوف البلوغرانا، ورفض فكرة الذهاب للمحاكم ضد ناديه الذي لعب له طوال 20 عاما.