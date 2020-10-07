وعانى سوق الانتقالات الصيفية من تراجع القدرة الإنفاقية للأندية، لكنه لم يخلُ من انتقالات لأسماء كبيرة، أصبحت حديث عالم كرة القدم عند حدوثها.

هنا أبرز 10 صفقات تمت خلال فترة انتقالات "سوق كورونا" الصيفي:

غاريث بيل (من ريال مدريد الإسباني لتوتنهام الإنجليزي)

نجح ريال مدريد أخيرا بالتخلي عن بيل، بعد عملية شد وجذب طويلة، سادها تمرد النجم الويلزي، فتم الاتفاق على انتقاله لناديه السابق توتنهام هوتسبر، بنظام الإعارة لعام واحد.

خاميس رودريغيز (من ريال مدريد الإسباني إلى إيفرتون الإنجليزي)

مثل انتقال النجم الكولومبي خاميس رودريغيز واحدا من أفضل الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، استنادا على جولات الدوري الأربع الأولى، بسبب تألقه الكبير في فريقه الجديد إيفرتون، وهو التألق الذي أعاد للأذهان أدائه مع ريال مدريد تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أيدنسون كافاني (من باريس سان جرمان الفرنسي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي)

بالمجان، انتقل الماتادور الأوروغواياني إلى مانشستر يونايتد، قادما من باريس سان جرمان، بهدف خوض تجربة أخيرة في إنجلترا، يختم بها مشواره الطويل والمليء بالنجاحات.

ليروي ساني (من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني)

عزز بطل أوروبا بايرن ميونيخ الألماني كتيبته بانتقال مثير بداية الصيف، حيث تعاقد مع الموهبة الألمانية ليروي ساني، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 45 مليون يورو. العملاق البافاري يعول على ساني بأن يكون ثنائيا خطيرا مع زميله سيرج غنابري على الجناحين.

تياغو ألكنتارا (من بايرن ميونيخ الألماني إلى ليفربول الإنجليزي)

عزز ليفربول خط وسطه بنجم من بين الأفضل بين لاعبي الوسط،وهو تياغو، الذي يملك خبرة هائلة في البطولات الأوروبية، ويتوقع أن يصبح من ركائز المدرب الألماني يورغن كلوب الرئيسية. الصفقة لم تكلف الريدز سوى 22 مليون يورو.

تيمو فيرنر (من ريد بول لايبزغ الألماني إلى تشلسي الإنجليزي)

يعتبر فيرنر من أبرز المواهب الألمانية، وكانت مسألة رحيله عن لايبزغ مسألة وقت لا أكثر، فجاء القرار هذا الصيف بالانتقال لصفوف تشلسي، أملا بفرض بصمته على البريميرليغ، مثل ما فعلها في البوندسليغا. الصفقة تمت مقابل 53 مليون يورو.

كاي هافيرتس (من باير ليفركوزن الألماني إلى تشلسي الإنجليزي)

الصفقة الأضخم هذا الصيف كانت انتقال كاي هافيرتس إلى تشلسي مقابل 80 مليون يورو. فالشاب الألماني يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في العالم، ولكن يتوجب عليه الآن تجاوز الضغوطات وإثبات أنه يستحق كل هذه الضوضاء.

لويس سواريز (من برشلونة الإسباني إلى أتلتيكو مدريد الإسباني)

ربما تكون صفقة انتقال سواريز من برشلونة لأتلتيكو مدريد، الصفقة الأكثر "عاطفية" في القائمة، بسبب "الوداع الحزين" للاعب عن النادي الكتالوني. سواريز اقترب من نهاية مسيرته، لكنه لا يزال يمتلك بعض اللمسات السحرية التي سيستخدمها مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد.

أشرف حكيمي (من بوروسيا دورتموند الألماني إلى إنتر ميلانو الإيطالي)

أصبح النجم المغربي أشرف حكيمي من بين أفضل لاعبي الظهير في العالم، بسرعة قياسية، بفضل تطوره مع دورتموند الألماني. هذا التطور الكبير دفع كبرى الأندية لمحاولة التعاقد معه.

حكيمي عاد لصفوف فريقه الأصلي ريال مدريد، الذي باعه بمبلغ 50 مليون يورو لإنتر ميلانو، حيث بدأ بالتألق فورا.

توماس بارتي (من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى أرسنال الإنجليزي)

أرسنال نجح بالتوقيع مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق السوق، وذلك بتفعيل بند فسخ العقد مقابل 50 مليون يورو، مما أثار شرارة خلاف بين إدارتي الفريقين.