وصرح بوفاتش، الذي ترك منصبه كمساعد لكلوب في ليفربول في أبريل 2018، في حواره مع الصحفي الروسي نوبل أروستاميان في فيديو عبر يوتيوب "قمت بعمل المدرب، باستثناء المقابلات الصحفية"، وفقا لموقع "غول" العالمي.

وواصل الصربي، الذي وصفه كلوب في وقت سابق بـ"العقل" "وكأني كنت المدرب على مدار 17 عاما. قمت بكل الأعمال وحاولت التأثير في فريقي بأكبر قدر ممكن لأساعده على النجاح، لكني لم أحتاج لفت الانتباه".

واستمر "في الوقت الحالي لا أريد أن أصبح مدربا. حين يطلبني برشلونة سأفكر في الأمر، بخلاف ذلك لا".

وأتم "تقول إنني هنا فقط من أجل الوظيفة وأنتظر فرصة أفضل، لكن لو علمت العروض التي رفضتها خلال مسيرتي، لن تقول ذلك. لن أقول لك الأندية التي طلبتني".

ولم يعلن بوفاتش أو ليفربول سبب الانفصال في إبريل 2018، في حين أن بوفاتش عمل مساعدا لكلوب في أندية ماينز ودورتموند وليفربول.

يذكر أن بوفاتش كان زميلا لكلوب كلاعبين في نادي ماينز الألماني خلال التسعينات من القرن الماضي، في حين حقق كلوب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول بعد رحيل بوفاتش.