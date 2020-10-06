وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الثلاثاء، أن نتيجة اختبار شيردان شاكيري لكوفيد-19 جاءت إيجابية، بعد يوم واحد من عودة لاعب ليفربول لتشكيلة بلاده لأول مرة منذ أكثر من عام واحد.

ووصل شاكيري، الذي خاض آخر مباراة مع سويسرا في دوري الأمم في يونيو من العام الماضي، إلى فندق المنتخب الوطني الاثنين قبل خوض مباراة ودية على أرضه أمام كرواتيا الأربعاء.

وقال الاتحاد السويسري إنه تم عزل شاكيري عن باقي التشكيلة، وأضاف "نحن نستوضح كيفية التعامل مع سلطات الصحة المحلية".

وأصيب ساديو ماني وتياغو ألكانتارا، وهما زميلا شاكيري في ليفربول، بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.

ويزيد هذا الأمر من المخاوف داخل كتيبة ليفربول، الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بالفيروس بشكل مقلق، مما يهدد مشاركته في مباريات الدوري.

وفي موقف مشابه، عانى نابولي الإيطالي من تفشي الفيروس بين لاعبيه، مما أدى إلى احتسابه خاسرا أمام يوفنتوس الأحد الماضي، بسبب رفض السلطات الصحية إعطاء تصريح للفريق للسفر والمشاركة في المباراة، مما أدى لاحتسابه خاسرا 0-3.