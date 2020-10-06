وقال النادي الإنجليزي في بيان "يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعاقده مع المهاجم إدينسون كافاني، والذي يلقب بالماتادور. سينضم المهاجم الأوروغوياني الينا بعقد لمدة عام قابل للتجديد".

أما مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولسكاير فأشاد بكافاني واعتبر بانه "سيجلب الطاقة، القوة، الخصال القيادية والذهنية العالية، لكن أيضا الكثير من الاهداف".

وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 أمام تشيلي والإكوادور.

وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال 7 أعوام قضاها في باريس.

ووقع لاعب منتخب أوروغواي على عقد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكافاني رابع صفقة يبرمها يونايتد هذا الموسم بعد تعاقده مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام والظهير الأيسر أليكس تيليس من بورتو والجناح الواعد أماد ديالو من أتلانتا.