وكتبت الصحيفة واسعة الانتشار أن جمال بلعمري "أجرى فحصه الطبي وسيوقع عقدا لمدة عام، مع خيار إضافي"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان المدافع البالغ من العمر 30 عاما، والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا، قد انفصل عن نادي الشباب السعودي.

وأعلن فريق مدينة الرياض في سبتمبر الماضي، إلغاء عقد بلعمري بناء على طلبه، وارتبط اسمه آنذاك بالانضمام إلى الهلال والنصر والأهلي.

وعجّل مسؤولو نادي ليون في قدوم بلعمري بعد إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو، الأحد، في الدوري المحلي ضد مرسيليا (1-1) واقتراب رحيل المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن.

وستكون التجربة الأوروبية الأولى لقلب الدفاع، بعد احترافه مع نصر حسين داي، شبيبة القبائل ووفاق سطيف.

ويتزامن القدوم المحتمل لبلعمري مع وصول الظهير الإيطالي ماتيا دي تشيليو من يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر تسعة مواسم.