وسجل هدف الفوز عمرو السولية (40 من ركلة جزاء)، رافعا رصيد فريقه إلى 82 نقطة، من 26 انتصارا و4 تعادلات وهزيمة واحدة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 52 نقطة في المركز الرابع.

وأظهر موسيماني شجاعة بقيادة الفريق في أول مباراة رسمية، وذلك بعد "ساعات" من وصوله إلى مصر.

وضمن الأهلي الفوز بلقب الدوري الـ42 في تاريخه قبل أسابيع، بيد أن "صانع الإنجاز"، المدير الفني رينيه فايلر أبدى ما اعتبرته الإدارة "رغبة للرحيل"، لتتعاقد مع موسيماني في صفقة مدوية باعتباره أول مدرب أفريقي للنادي العريق الذي تأسس عام 1907.

وكان الأهلي قدم موسيماني السبت في مؤتمر صحفي مدربا جديدا للفريق خلفا لفايلر المفسوخ عقده بالتراضي مع النادي القاهري.

وأعلن موسيماني، 56 عاما، قبلها بـ3 أيام استقالته من ماميلودي صنداونز الذي دربه لثماني سنوات، محرزا معه لقب الدوري خمس مرات.

وتوّج موسيماني، الذي أشرف أيضا على منتخب جنوب أفريقيا، بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك المصري في نسخة 2016 ثم لقب الكأس السوبر الأفريقية.