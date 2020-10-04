وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن كومان ما يزال ملحا على مغادرة ديمبلي، رغم التصريح الذي قال فيه قبل أيام إنه "يعول على خدمات اللاعب الشاب".

وقال المصدر إن كومان يرغب في استخدام الأسلوب الذي تخلص به من سواريز في التخلص من ديمبلي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة اليوم مع إشبيلية، شدد كومان على أن ديمبلي لو قرر البقاء فإنه سيحصل على "فرص" للمشاركة مع الفريق.

واعتبرت الصحيفة أن ما جاء على رسان المدرب الهولندي هي "بمثابة رسالة تحذيرية تكشف بالملموس أن اللاعب ليس في حساباته بشكل أساسي، وأن هناك لاعبين آخرين في مركزه سيعتمد عليهم مثل أنطوان غريزمان وأنسو فاتي والموهوب البرتغالي ترينكاو والبرازيلي كوتينيو وغيرهم".

وتابعت أن كومان رد بنفس الطريقة التي كان أجاب بها حين سئل عن مستقبل سواريز في الفريق الكتالوني.

ويأتي هذا الحديث في وقت ترددت فيه أنباء عن وجود مفاوضات بين ديمبلي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت تقارير إخبارية إن نادي "الشياطين الحمر" في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الجناح الدولي الفرنسي، حيث اتفق الطرفان على عقد إعارة لمدة موسم واحد.