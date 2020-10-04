وأكد سالزبورغ بطل النمسا على موقعه الرسمي بأن أحدا من اللاعبين الثلاثة يعاني من أعراض، لكنهم يخضعون للحجر الصحي.

وأضاف النادي النمساوي: "بطبيعة الحال، سنقوم بإجراء فحوصات دورية في الفترة القادمة" مشيرا إلى أن لاعبيه الدوليين لن يتمكنوا من الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في الأسبوعين المقبلين.

وكان سالزبورغ قد تغلب على ماكابي 3-1 إيابا، ليتفوق عليه 5-2 في مجموع المباراتين، ويتأهل إلى دور المجموعات.

وسجلت في النمسا حتى الآن 48 الف اصابة بجائحة كوفيد-19، أدت إلى وفاة 813 شخصا.