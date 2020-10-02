وأظهر الصاعد فاتي سرعته ليخترق اثنين من مدافعي سيلتا ووضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 11 ليواصل تألقه بعد تسجيل هدفين في الفوز 4-صفر على فياريال يوم الأحد الماضي.

وبدا أن برشلونة تحت التهديد عقب حصول لينجليه على الإنذار الثاني في نهاية الشوط الأول بعد ضربة في وجه دينيس سواريز لاعب برشلونة السابق وسط اعتراضات قوية من ميسي وجيرار بيكي.

لكن برشلونة ضاعف التقدم سريعا بعد الاستراحة حين شق ميسي طريقه بين الدفاع وسدد كرة منخفضة لتصطدم الكرة بلوكاس أولازا وتحول اتجاهها إلى الشباك بالخطأ.

وكان ميسي قريبا من التسجيل بنفس الطريقة لكن الحارس إيفان بيار تصدى للكرة بينما أضاف سيرجي روبرتو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.