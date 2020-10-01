وسجل الفرنسي كورنتان توليسو (18)، وتوماس مولر (32)، ويوشوا كيميتش (82)، أهداف العملاق البافاري، فيما سجل يوليان براندت (39) والنرويجي إرلينغ هالاند (55) هدفي دورتموند.

وسبق أن حقق بايرن ميونيخ ألقاب الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان، والسوبر الأوروبية على حساب إشبيلية الإسباني، بينما يتبقى له لقب كأس العالم للأندية التي قد لا تقام هذا العام بسبب جائحة كورونا.