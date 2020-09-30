وكانت أقرب فرص سواريز لافتتاح التسجيل عندما تلقى تمريرة بين المدافعين ليصبح في وضع انفراد بحارس ويسكا أندريس فرنانديز في الشوط الثاني، لكنه فشل في مراوغته.

وواصل أتلتيكو الضغط على صاحب الأرض في الدقائق الأخيرة لكن فرنانديز أحبطه مجددا، وقفز الحارس لأسفل ليحرم خواو فيلكس من التسجيل في الدقيقة الأخيرة.

وأبلى مدافعو ويسكا بلاء حسنا في التصدي لمحاولات الفريق الزائر.

وبهذا التعادل، عاد أتلتيكو سريعا لأرض الواقع عقب انتصاره الساحق 6-1 على غرناطة يوم الأحد في مباراته الأولى، التي شهدت تسجيل سواريز هدفين بعد مشاركته كبديل.