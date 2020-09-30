واشترى جولد الكأس، والتي كانت تمثل النسخة الثانية من كأس الاتحاد المقدمة للفائزين في المسابقة خلال الفترة 1896-1910، قبل 15 عاما مقابل 478 ألف إسترليني خلال توليه رئاسة برمنغهام سيتي، وفق "رويترز".

وسرقت النسخة الأصلية لكأس الاتحاد الإنجليزي في 1895.

وقال دار بونهامز للمزادات: "يعكس الكأس تحول اللعبة من واحدة يسيطر عليها لاعبو المدارس العامة إلى رياضة تحظى بشعبية جارفة وهو ما لا يزال قائما".

وكانت الكأس معروضة في المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر.

وكان شيفيلد يونايتد أول من نال الكأس الجديدة في 1896 بعد التفوق 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز في النهائي.

كما كان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ضمن الأندية المتوجة بالكأس لأول مرة.