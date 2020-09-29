وشارك ألكانتارا، المنتقل مؤخرا من بايرن ميونيخ الألماني إلى ليفربول، مع فريقه الجديد في مباراة واحدة أمام تشلسي بالدوري المحلي، قدم خلالها أداء مميزا.

لكن الإسباني صاحب الـ29 عاما غاب عن صفوف فريقه أمام أرسنال، الاثنين، في المباراة التي حقق بها ليفربول الفوز بنتيجة 3-1، فيما أكد يورغن كلوب المدير الفني للفريق أنه سيغيب عن لقاءين آخرين، بسبب "إصابة" من دون تحديد طبيعتها.

وظهرت على نجم منتخب إسبانيا أعراض أولية لـ"كوفيد 19"، إلا أنه في حالة جيدة وفق بيان النادي.

وأوضح ليفربول: "تحليل تياغو أعطى نتيجة إيجابية لكوفيد 19 وهو الآن في فترة عزل ذاتي وفق التعليمات المتبعة. النادي كان وسوف يستمر في متابعة الأمر".

وتابع: "تياغو سيبقى في العزل للفترة المطلوبة".