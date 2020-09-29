ونقل موقع "غول" الرياضي عن سيريزو قوله: "ميسي مرحب به للانضمام إلى سواريز في أتلتيكو مدريد إذا كان لا يزال يرغب في اللعب إلى جانبه".

وتابع: "إذا كان ميسي يريد اللعب مع لويس سواريز، فمرحبا به. كل شيء ممكن إذا كانت الرغبة حاضرة".

والأسبوع الماضي، أعلن أتلتيكو مدريد ضم سواريز قادما من غريمه المحلي برشلونة بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى مهاجم أوروغواي 6 مواسم مع الفريق الكتالوني.

وفي أعقاب رحيله، نشر زميله السابق "ليو" رسالة عاطفية على حسابه في إنستغرام، كما فتح النار على إدارة الفريق الكتالوني، بسبب الطريقة "السيئة" التي رحل بها سواريز.

وكتب ميسي على حسابه بموقع "إنستغرام"، الجمعة: "كنت تستحق أن ترحل كما أنت: واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، تفوز بالألقاب كعضو في الفريق وبشكل فردي"، مرفقا كلامه بصور تجمعه مع المهاجم الأوروغواياني صاحب الـ33 عاما.

وتابع "البرغوث" الأرجنتيني: "لم يكن ينبغي أن يطردوك كما فعلوا، لكن الحقيقة لم تعد (تصرفاتهم) تفاجئني".

وفي مسيرته مع برشلونة الذي انضم إليه عام 2014، نشأت علاقة صداقة قوية بين سواريز وميسي، ومثلا ثنائيا مرعبا لأوروبا، وفي بعض الفترات ثلاثيا خطيرا في ظل وجود نيمار الذي رحل إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017.

وكان ميسي على حافة الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، بعد أن أبلغ النادي برغبته في خوض تحد جديد، إلا أن الإدارة تمسكت بضرورة دفع الشرط الجزائي في عقده التي تبلغ قيمتها 700 مليون يورو.