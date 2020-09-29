وتفوق حامل لقب الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 على "المدفعجية" في مباراة تبدلت نتيجتها من الخسارة إلى التقدم في ظرف 9 دقائق.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 25 بهدف عن طريق مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لكن أصحاب الأرض لم ينتظروا طويلا وقلبوا الطاولة على الضيوف في ظرف 9 دقائق بهدفين على التوالي عن طريق ساديو ماني (د.29)، والمدافع أندرو روبرتسون في الدقيقة 34.

وانتظر ليفربول حتى الدقائق الأخيرة ليسجل هدفه الثالث وهدف ضمان الفوز عن طريق ديوغو جوتا في الدقيقة 88.

وجعل أرسنال المباراة صعبة على صاحب الأرض في الشوط الثاني، وكان يجب أن يدرك التعادل في الدقيقة 63 حيث كسر لاكازيت مصيدة التسلل لكن تسديدته ذهبت بسهولة إلى حارس مرمى ليفربول أليسون.

وحسم البرتغالي جوتا، المنتقل لليفربول قادما من ولفرهامبتون واندرارز هذا الموسم، الفوز في مشاركته الأولى مع الفريق بتسديدة من عند حدود منطق الجزاء.

وامتد السجل السلبي لأرسنال، الذي فاز في أول مباراتين، إلى 28 مباراة دون انتصار خارج ملعبه، على أحد الفرق الستة الكبرى.

وبهذه النتيجة يبقى ليفربول في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.