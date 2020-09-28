وبعد الانتصار العريض لأتلتيكو مدريد، بنتيجة 6-1 على غرناطة، في مباراة سجل فيها كوستا هدفا وسواريز هدفين، وصف المهاجم الإسباني زميله سواريز "بالعضاض"، حسب ما أشارت صحيفة "أس".

وقال كوستا: "نحن ثنائي جيد جدا، أحدنا يركل والآخر يعض"، في إشارة ساخرة لخشونته في اللعب، ولحوادث العض الشهيرة للويس سواريز خلال مسيرته.

وأثار سواريز الجدل أكثر من مرة، بسبب عضه مدافعين الخصم، الإيطالي جورجيو كيليني، والصربي برانيسلاف إيفانوفيتش.

ويلقب سواريز أحيانا "بالعضاض" بسبب الواقعتين الشهيرتين، بينما يشتهر كوستا بخشونته وأساليبه الملتوية مع الخصوم، من الضرب والركل والتمثيل.

وامتدح كوستا وجود سواريز في فريقه قائلا: "سواريز سيمنحنا الكثير بأهدافه وبروحه القتالية العالية في غرفة تغيير الملابس ورغبته الكبيرة بتحقيق الانتصارات والألقاب".

وانتقد برشلونة: "من حسن حظنا أنه ترك برشلونة. لا أعلم كيف لفريق مثل برشلونة يترك سواريز يرحل".