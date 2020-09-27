وتعرض مانشستر سيتي للهزيمة بنتيجة 2-5، أمام ليستر سيتي، في مباراته الأولى على ملعب الاتحاد هذا الموسم.

وهذه المرة الأولى التي يتعرض لها الفريق لمثل هذه الخسارة على أرضه منذ سنوات، خصوصا منذ هزيمته على ساوثهاميتون عام 1989.

ومن ناحية أخرى، أصبح نادي ليستر سيتي الملقب "بالثعالب" أول ناد في البريميرليغ يسجل 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة.

وسجل لليستر سيتي الهداف جيمي فاردي في الدقائق 37 من ركلة جزاء و54 و58 من ركلة جزاء، والإنجليزي جيمس ماديسون (د77) والبلجيكي ييري تيليمانس (د88 من ركلة جزاء)

وسجل لمانشستر سيتي الجزائري رياض محرز في الدقيقة الرابعة، من تسديدة مذهلة في أعلى المرمى، كما سجل المدافع نايثن آكي هدفه الأول للفريق في الدقيقة 84.

وتصدر ليستر سيتي ترتيب الدوري مؤقتا، بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية، بفارق الأهداف عن إيفرتون.