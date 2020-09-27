وانتقل بلقية (22 عاما) للنادي البرتغالي، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، على الرغم من أنه لم يلعب أي دقيقة مع "الذئاب" طوال مدة وجوده في قائمة الفريق.

يذكر أن فائق بلقية هو ابن أمير بروناي، جعفري بلقية، شقيق سلطان بروناي، حسن بلقية، الذي تقدر ثروة عائلته الحاكمة بـ28 مليار دولار.

ويعتبر بلقية اللاعب الأغنى في العالم، بسبب ثروة عائلته الطائلة، الأمر الذي يتيح له لعب كرة القدم دون ضغوط مادية.

وكان بلقية قد ولد في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، لكنه انتقل لبريطانيا للدراسة، حيث تدرج مع أكاديمية ساوثهامبتون هناك، قبل الانتقال لليستر سيتي.