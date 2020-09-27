وقال كلوب إن ليفربول قد يكون خسر آخر لقاءين له مع أرسنال، لكنه يتطلع إلى "الرد" عندما يلتقي الفريقان الاثنين في أنفيلد.

وهزم "المدفعجية" نادي أرسنال في يوليو الفائت، كما ألحق به هزيمة ثانية في أغسطس على ملعب ويمبلي ببطولة الدرع الخيرية.

وتعليقا على مباراة "الثأر" بين الفريقين، قال كلوب: "لم يكن الوضع في المباراتين السابقتين كما لو أن أرسنال قد حطمنا، ولم تكن أمامنا أي فرصة، لذا فهم يعرفون أن المباراة القادمة ستكون مختلفة".

وأضاف: "نريد الرد على أرسنال، وقد نكون وضعنا الآن أفضل، والأمر في النهاية يتوقف على استغلالنا للموقف"، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو".

ومن بين اللاعبين الذين يراهن عليهم كلوب في مواجهة أرسنال، اللاعب الشاب كورتيس جونز، الذي قال عنه مدرب "الريدز"، إنه في "أيد أمينة" مع مدرب تطوير المواهب فيتور ماتوس، مشيرا إلى أن خطته تقتضي الاستعانة باللاعب قدر المستطاع نظرا لأدائه.

وحقق الناديان، انطلاقة جيدة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز أرسنال في أول مواجهتين على فولهام ووست هام، كما هزم ليفربول كلا من ليدز يونايتد وتشلسي، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الثالث للحاق بإيفرتون الذي يحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.