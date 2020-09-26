وسجل تامي أبراهام هدفا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليقود تشلسي إلى الانتفاضة المهمة.

وارتكب ماركوس ألونسو مدافع تشلسي خطأ استغله كالون روبنسون، وسجل الهدف الأول لوست بروميتش في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف المهاجم الأيرلندي الهدف الثاني بعدما أخفق المدافع تياغو سيلفا، المنضم حديثا، في استقبال تمريرة سهلة.

وفي ظل غياب الرقابة الدفاعية، سجل كايل بارتلي الهدف الثالث لأصحاب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 27.

إلا أن لاعبي تشلسي نجحوا في تسجيل 3 أهداف في نحو 35 دقيقة، بدأها ميسون ماونت الذي أعاد الأمل وقلص الفارق بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وجعل البديل كالوم هودسون أودوي النتيجة 3-2 في الدقيقة 70، قبل أن يتابع أبراهام كرة مرتدة من الحارس وينتزع التعادل المثير لفريق المدرب فرانك لامبارد.