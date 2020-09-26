وقال مصدر في النادي لـ"فرانس برس"، إن لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ27 عاما المتحدر من أصول فلسطينية "في طريقه إلى دبي، وسيجري الفحوص الطبية الروتينية، قبل انضمامه إلى الفريق رسميا".

واشارت تقارير إعلامية إلى أن عقد سبع مع النصر سيمتد لـ3 سنوات.

وعرض سبع صورة في حسابه على موقع "إنستغرام" وهو على متن طائرة، علق عليها بـ"إلى دبي"، في إشارة إلى توجهه لتوقيع العقد مع النصر.

ولد سبع في بلدة مجد الكروم في الجليل الأعلى (شمال)، وترعرع في صفوف نادي شبيبة نيس طوبروك، قبل انتقاله إلى مكابي تل أبيب في موسم 2012.

وتنقل بين عدة أندية إسرائيلية (هبوعيل بئر السبع بالإعارة واتحاد أبناء سخنين ومكابي بتاح تكفا)، قبل وصوله عام 2014 إلى مكابي نتانيا في صفقة كبيرة للاعب محلي (2.5 مليون يورو) حيث بقي لأربعة مواسم.

وسجل سبع معه 50 هدفا في 111 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 24 هدفا في موسم 2018، ليتربع على صدارة ترتيب الهدافين، ويستهل مشواره مع منتخب إسرائيل.

وتعرض لإصابة قوية بساقه اليسرى عطلت مسيرته قليلا، قبل أن ينتقل إلى بطل الدوري هابوعيل بئر السبع لمدة 3 أشهر، ومنه إلى الدوري الصيني حيث رحل إلى غوانغجو إيفرغراند بخمسة ملايين يورو، ليصبح من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.