ولعل ما يؤكد صحة هذا الفشل، الإحصاء الذي يكشف أن برشلونة أقدم، منذ عام 2018، على بيع 16 لاعبا تعاقد معهم مؤخرا.

ويعكس هذا الرقم سوء اختيار اللاعبين، أو خضوع الصفقات لمصالح شخصية، أو إبرامها محاباة لوكلاء لاعبين بأعينهم.

ومن بين الأسماء الـ16، هناك 3 لاعبين فقط بقوا أكثر من 3 مواسم قبل الرحيل، هم توماس فيرمايلين وإيفان راكيتيتش ولويس سواريز.

واستمر 5 لاعبين من بين الـ16 مع برشلونة لموسم واحد فقط أو أقل خلال هذا الإطار الزمني، بما في ذلك البرازيليون مارلون ومالكوم وباولينيو، والمدافع الكولومبي ييري مينا، والمهاجم جيرارد ديلوفيو.

كما استمر كل من لوكاس دين وأندريه غوميز وباكو ألكاسير وأرتورو فيدال لمدة موسمين قبل بيعهم، أما دينيس سواريز فاستمر لمدة موسمين ونصف الموسم.

وبالنسبة للثلاثي أليكس فيدال ونيلسون سيميدو وياسبر سيليسن، فقد بقوا 3 مواسم لكل منهم قبل المغادرة.

وفي المقابل، بقي فيرمايلين في "كامب نو" 4 مواسم، بينما ظل راكيتيتش وسواريز في النادي لمدة 6 سنوات.