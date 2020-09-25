ووفقا لموقع "غول" المتخصص في كرة القدم، تقدم أتلتيكو مدريد بعرض إلى كافاني، المتاح مجانا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وحسب العرض الإسباني، فإن أتلتيكو مدريد يخطط لضم كافاني (33 عاما) لمدة موسم واحد فقط، قابل للتمديد لموسم إضافي إذا تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم الجاري.

وفي حال تمت الصفقة، فإنه من المرجح أن يرحل المهاجم الإسباني دييغو كوستا من أتلتيكو مدريد إلى فنربخشه التركي، ليلحق بمواطنه ألفارو موراتا الذي غادر قبل أيام معارا إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويبحث كافاني، الذي لعب سابقا لدانوبيو الأوروغواياني ثم باليرمو ونابولي في الدوري الإيطالي، عن ناد جديد، بعد 7 مواسم قضاها في باريس سان جرمان.

وسجل كافاني 200 هدف في 300 ظهور مع الفريق الباريسي، مما يجعله أفضل هداف في تاريخ النادي.

وكشفت تقارير صحفية سابقة أن ممثلي كافاني عرضوا اللاعب الدولي على برشلونة الإسباني مرتين خلال الصيف، إلا أن الصفقة لم ترق للإدارة أو المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني رونالد كومان.