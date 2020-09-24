ونفى الأهلي المصري إصداره قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، و"لاسيما الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي المصري لـ"سكاي نيوز عربية" إن هناك جلسة سيعقدها مجلس الإدارة، الجمعة، مع فايلر لحسم مسألة استمراره مع الفريق.