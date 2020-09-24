وقال أرتيتا بعد الفوز بهدفين دون مقابل على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين الأربعاء: "الفريق يتطور ويمكن رؤية المستوى الذي وصلنا إليه. نريد التطور بشكل أكبر واللعب بأسلوب أفضل لذا علينا الحفاظ على ذلك".

وأضاف: "أحاول اختيار التشكيلة التي بحسب رأيي في أفضل وضع. نختار اللاعبين الذين نؤمن أنهم الأمثل لكل مباراة ويمكنكم رؤية ذلك بسبب استمرار التغيير في التشكيلة".

وتابع: "هذا صعب جدا ليس لأوزيل فقط بل للاعبين آخرين بدخول التشكيلة. نحاول اختيار اللاعبين المناسبين كل أسبوع"، حسبما ذكرت "رويترز".

جدير بالذكر أن أوزيل، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، لم يلعب في نهاية الموسم الماضي، وخرج من تشكيلة أول ثلاث مباريات لأرسنال في الموسم الجديد.