وقال برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وإنتر ميلانو إلى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب أرتورو فيدال"، مضيفا "سيدفع الفريق الإيطالي لبرشلونة مليون يورو على دفعات".

ووصل ابن الـ33 عاما مساء الأحد إلى ميلانو وأجرى أمس الفحص الطبي الروتيني تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله إلى فريق المدرب أنتونيو كونتي، حيث سيلعب مجددا تحت قيادة الأخير بعد أن توج معه بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات خلال مرور التشيلي بيوفنتوس بين 2011 و2015.

وقال إنتر في موقعه الرسمي: "اعتبارا من اليوم، سيكون فيدال في الخط الأمامي للنيراتزوري، مع نفس الأهداف على الدوام: القتال، تقديم كل ما لديه والفوز. سيكون سادس لاعب تشيلي يدافع عن ألوان إنتر. الأول كان إيفان زامورانو الذي ولد بدوره مقاتلا. تبعه دافيد بيتسارو، لويس خيمينيس، غاري ميديل و(اللاعب الحالي في الفريق) أليكسيس سانشيس".

وبات التشيلي خارج حسابات برشلونة الذي انتقل الى صفوفه عام 2018، بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان هذا الصيف لخلافة كيكي سيتين.

وتوج فيدال بألقاب الدوري في 4 من الفرق الخمسة التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية، إن كان في مسقط رأسه مع كولو-كولو أو يوفنتوس وبايرن ميونيخ الألماني الذي لعب في صفوفه بين 2015 و2018 أو برشلونة، فيما خرج خالي الوفاض مع فريق واحد هو باير ليفركوزن الألماني الذي كان أول تجربة له بعيدا عن بلاده (2007-2011).