وعاد بيل (31 عاما) الأسبوع الماضي إلى توتنهام، الذي غادره عام 2013 إلى نادي العاصمة الإسبانية بصفقة قياسية عالمية حينها بلغت 85 مليون جنيه إسترليتي (109 ملايين دولار).

وحقق الجناح، الذي ينتهي عقده مع ريال عام 2022، لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات ولقب الدوري المحلي مرتين في مدريد، كما يتصدر قائمة الهدافين البريطانيين في "الليغا" عبر التاريخ مع 80 هدفا في 171 مباراة.

إلا أنه لم يجد مكانا له في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي عاد لولاية ثانية في العاصمة الإسبانية في مارس 2019 وحاول التخلي عنه مطلع الموسم الماضي إلى أحد أندية الدوري الصيني، لكن الصفقة ألغيت في اللحظة الأخيرة.

ولم يخض بيل مع ريال مدريد سوى مباراة واحدة بعد استئناف الدوري المحلي في يونيو الماضي إثر توقف قرابة 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعرض لصافرات الاستهجان من جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو".

واعتبر وكيله أن الدولي الويلزي لم يعامل بالاحترام الذي يستحقه، إذ قال في حديث سابق إنه "في رأيي، لم يُعامل بالطريقة الصحيحة مع شخص قدم الكثير لنادٍ عظيم".

وتابع: "أعتقد أن الأمور سارت على نحو خاطئ. من الصعب القول ما كانت المشكلة تحديدا ولكن أعتقد أنه بالنسبة لشخص حقق كل ما حققه مع ناد لـ7 سنوات، كان يجب أن يحظى بمعاملة أفضل".

وأضاف "لا أريد أن ألوم أحدا أو الدخول في التفاصيل. أعتقد أن معاملة الجماهير كانت مخزية والنادي لم يساعد. هذا كل ما أريد قوله".

ويأمل بارنيت أن تشكل عودة بيل إلى النادي اللندني سببا له ليحب كرة القدم من جديد ما إن يعود إلى المنافسات حين يصبح جاهزا بدنيا، حيث من المتوقع عودته الشهر المقبل.

ورغم أنه انضم لموسم واحد على سبيل الإعارة، إلا أن بارنيت يأمل في أن يبقى موكله في العاصمة الإنجليزية لفترة أطول.

وأردف "آمل أن مسألة (العودة إلى ريال) لن تحصل. سيحقق النجاحات في توتنهام وسيرغب في البقاء وسيكون من السهل القيام بباقي الأمور".