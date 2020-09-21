وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن هناك اتفاقا بالفعل بين أتلتيكو مدريد والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، مشيرة إلى أن الفريق الإسباني عرض عقدا يمتد لموسمين وراتبا جيدا لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى معقل الروخيبلانكوس.

ويرغب اللاعب البالغ من العمر 33 عاما في تغيير الوجهة، بعدما علم أنه أصبح خارج حسابات مدرب الفريق الكتالوني، الهولندي رونالد كومان.

وأوضحت الصحيفة أن العائق الذي يؤخر صفقة انتقال سواريز إلى الأتلتيكو هو حاجة الأخير إلى الاستغناء عن أحد مهاجميه سواء ألفارو موراتا أو دييغو كوستا.

وبالنسبة لمستقبل اللاعب المدريدي المنشأ ألفارو موراتا فهناك احتمالية انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة خلال هذا الميركاتو الصيفي.

أما المهاجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية فمغادرته النادي الإسباني تبدو أكثر صعوبة، نظرًا لعدم وجود عروض مقدمة للاستفادة على خدماته.

وذكرت "آس" أنه في حال نجح أتلتيكو في الاستغناء عن موراتا، فإن قدوم سواريز سيصبح مسألة وقت فقط.