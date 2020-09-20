ورد إطار المرمى كرة لفريق فيرونا في كل شوط، بينما قدم روما أداء متواضعا تحت أنظار مالكه الملياردير دان فريدكين، ونجله رايان.

ورغم ذلك كاد ليوناردو سيبنازولا أن يخطف الفوز لروما قرب النهاية، لكن تسديدته من مدى بعيد ارتدت من العارضة.

وسمحت حكومة منطقة فينيتو بحضور حتى ألف متفرج، لكن فيرونا لم يملك الوقت لبيع التذاكر، ولجأ لدعوة مجموعة صغيرة من أصدقاء وأقارب العاملين في النادي.