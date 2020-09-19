وخسر "الشياطين الحمر" في افتتاح مبارياته بالبريميرليغ، بنتيجة 1-3، على أرضية ملعبه أولد ترافورد، أمام فريق كريستال بالاس العنيد.

وسجل لكريستال بالاس أندروس تاونسيند (د 7) وويلفريد زاها (د 74 و85)، بينما سجل لمانشستر يونايتد، الوافد الجديد دوني فان دي بيك في الدقيقة 80.

وأثارت تقنية الفيديو (الفار) الجدل خلال ركلة جزاء كريستال بالاس "ظلمت" صاحب الأرض، وفقا للمحللين.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء بسبب لمس المدافع السويدي فيكتور لينديلوف الكرة باليد، بالرغم من أن اللمسة لم تكن مقصودة، والتسديدة جاءت من مسافة قريبة من اليد، لكن تقنية الفار لم تلغ القرار رغم عدم صحته.

وبعدها قرر الحكم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء، بعد أن أضاعها مهاجم بالاس أندريه أيو، بسبب تقنية (الفار)، التي أشارت لتقدم الحارس دي خيا عن مرماه.

وبعد إعادة الركلة، نجح ويلفريد زاها بتحويلها لهدف ثان، مما ساعد كريستال بالاس بخطف نقاط المباراة الثلاث.