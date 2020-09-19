ووفقا لمصادر بريطانية، اقترب ليفربول من حسم صفقة التعاقد مع جوتا (23 عاما) من وولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل قرابة 50 مليون يورو.

ويتميز جوتا بالسرعة والمهارة، ويتشابه بطريقة لعبه مع صلاح وماني، ومن المتوقع أن يتطور كثيرا تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويفضل جوتا اللعب على ناحية اليسار، وهي جهة ماني المفضلة، ولكنه يستطيع كذلك اللعب على اليمين، أو حتى مكان البرازيلي روبرتو فيرمينو في مركز المهاجم المتأخر.

ومن المتوقع أن يعتمد كلوب على نظام المداورة، بسبب الموسم المضغوط، مما يعني أن جماهير ليفربول قد ترى جوتا وهو ينافس صلاح وماني في خط الهجوم.

يذكر أن الدولي البرتغالي جوتا سجل 44 هدفا في جميع البطولات، مع وولفرهامبتون، خلال المواسم الثلاثة الماضية التي خاضها معه.