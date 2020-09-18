وحول توقعاته بشأن الموسم الكروي الحالي، قال سولسكاير: "باعتقادي أنه بإمكاننا الدخول في الموسم الجديد بثقة كبيرة وذلك بسبب ما قدمناه الموسم الماضي، ولكوننا أظهرنا أننا قادرون على التطور خلال الموسم، ولكن علينا إكمال ذلك وإظهار ذات الرغبة".

وفيما يتعلق بالميركاتو الصيفي، وشعور الجماهير بالإحباط، أوضح سولسكاير: "الجماهير ترغب دائما برؤية أفضل فريق ممكن للمشاهدة، ترغب برؤية أفضل فريق لمانشستر يونايتد وهذا هو الشغف الذي نرغب برؤيته. بعد رحيل السير أليكس فيرغسون، كان الهدف إنهاء الموسم في المركز الخامس، ولكن في الموسم الماضي حققنا المركز الثالث، وهذه خطوة كبيرة"، حسبما نقل موقع صحيفة "آس" الإسبانية.

وبالانتقال للحديث عن فان دي بيك، بيّن المدرب النرويجي: "تأقلم بشكل جيد، لاعب رائع بشخصية مليئة بالطاقة والسعادة كل يوم، وقدم أداء رائعا أمام أستون فيلا لذلك ربما سيتواجد بلقاء كريستال بالاس، ولكن بالطبع لن أحدد الفريق المشارك اليوم، سأقوم بذلك معهم بعد التدريبات".

وعن أهمية امتلاكه للثلاثي برونو فيرنانديز وبوغبا وفان دي بيك، ومشاركتهم في ذات الوقت بالمباريات، أوضح سولسكاير: "بإمكان الثلاثة التواجد معا على أرضية الميدان، ولكن لدينا أيضا سكوت ماكتومناي وفريد وماتيتش، لذا فالأمر لا يدور حول ثلاثتهم فقط".

وبالنسبة لصفقة جيدون سانشو، أشار سولسكاير إلى أن النادي "قام بصفقة رائعة عندما تعاقد مع اللاعب، ونحن سعداء بوجوده معنا ولا يمكنني الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى، لا يمكنني التكهن. علينا تطوير ما لدينا وسنرى إن كان بإمكاننا التعاقد مع أي لاعب جديد".

وأكد سولسكاير ردا على إصابات الفريق جاهزية بوغبا ولوك شاو قائلا: "لوك شاو وبوغبا جاهزان لأن يتم اختيارهما للتشكيلة".

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في موسم 2020-2021 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حين يستضيف كريستال بالاس، في الجولة الثانية من البريميرليغ، يوم السبت.